E' la Serie A degli over 35, 5° posto: Handanovic, difesa Inter incerta ma lui c'è sempre

E' la Serie A degli over 35 anni. Mai come in questo avvio di stagione, è la vecchia guardia del nostro campionato a decidere le partite e rubare la scena. Ma chi sono i migliori di questo avvio? TMW ha stilato la sua top 15 che verrà pubblicata quest'oggi sulle nostre colonne in base al rendimento espresso in queste prime sei giornate.

5° posto - Samir Handanovic (36 anni e 3 mesi)

Squadra - Inter

Partite/Minuti giocati: 6/540

Rendimento e affidabilità garantiti nel tempo. Samir Handanovic è e resta punto fermo dell’Inter di Antonio Conte, anche se la carta d’identità segna già 36 anni. Sempre titolare in campionato, lo sloveno ha vissuto gare da protagonista, altre da spettatore e ha vissuto anche qualche momento di incertezza. Ma in generale, come detto, il suo rendimento è sempre a livelli top. La difesa dell’Inter è stata spesso messa al centro delle critiche in questo avvio di campionato, soprattutto nelle prime partita, ma raramente le colpe sono direttamente imputabili al capitano nerazzurro.