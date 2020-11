E' la Serie A degli over 35, 7° posto: Pandev, le rivoluzioni di Preziosi non lo scalfiscono

vedi letture

E' la Serie A degli over 35 anni. Mai come in questo avvio di stagione, è la vecchia guardia del nostro campionato a decidere le partite e rubare la scena. Ma chi sono i migliori di questo avvio? TMW ha stilato la sua top 15 che verrà pubblicata quest'oggi sulle nostre colonne in base al rendimento espresso in queste prime sei giornate.

7° posto - Goran Pandev (37 anni e 3 mesi)

Squadra: Genoa

Partite/minuti giocati: 5/362

Passano gli anni, si susseguono le rivoluzioni di Enrico Preziosi, ma Goran Pandev resta sempre lì. Punto fermo con Domenico Criscito della rosa rossoblù. Anche quest'anno il suo posto è intoccabile perché la sua esperienza, la sua classe, la sua capacità di accelerare e decelerare il ritmo della manovra offensiva è troppo importante. Fin qui un gol realizzato, alla prima contro il Crotone, ma occhio all'intesa con Scamacca: ieri, in questo senso, dal derby della Lanterna sono arrivate ottime indicazioni.