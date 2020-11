E' la Serie A degli over 35, 8° posto: Ribery, luce a San Siro. Ma ha bisogno di aiuto

E' la Serie A degli over 35 anni. Mai come in questo avvio di stagione, è la vecchia guardia del nostro campionato a decidere le partite e rubare la scena. Ma chi sono i migliori di questo avvio? TMW ha stilato la sua top 15 che verrà pubblicata quest'oggi sulle nostre colonne in base al rendimento espresso in queste prime sei giornate.

8° posto - Franck Ribery (37 anni e 6 mesi)

Squadra: Fiorentina

Partite/minuti giocati: 4/330

La Fiorentina è in difficoltà, 7 punti in 6 partite, ed è tra le delusioni di questo avvio di stagione. Un inizio di campionato che non aiuta di certo il campione francese a rendere nel migliore dei modi. Simbolo di questo ragionamento Inter-Fiorentina dello scorso 29 settembre, partita in cui fu per distacco il migliore in campo. Due assist e giocate spaziali: nonostante ciò, anche in quella occasione la viola tornò a casa a mani vuote.