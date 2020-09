È Morata! I titoli e le aperture, il colpo Juventus è un ritorno al passato

vedi letture

La Juventus ha rotto gli indugi e il ds Paratici decide di non aspettare la vicenda Dzeko-Milik. Così brucia tutti sul tempo andando a chiudere Morata con l'Atletico Madrid: accordo per il prestito a 10 milioni con 45 per il riscatto, prestito prorogabile di una stagione. Visite mediche pianificate per domani mattina, l'arrivo già stasera.

Gazzetta La Juve prende Morata: arriva in prestito dall'Atletico, domani le visite

Tuttosport Juventus: è Morata! Stasera a Torino

CorriereDelloSport Morata alla Juve, ci siamo: affare da 55 milioni!

SkySport Juve-Morata, accordo ai dettagli con l'Atletico: l'attaccante atteso a Torino martedì

Sportmediaset Juve, tutto fatto per il ritorno di Morata: è atteso a Torino nelle prossime ore