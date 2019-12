EuroGent: Yaremchuk-Depoitre i due grandi pericoli per la Roma

Quinto in Pro League belga, eliminato ai playoff di Europa League e sconfitto nella finale della Coppa del Belgio, per il Gent la stagione 2018-2019 non è stata certo memorabile. Di tutt'altro tenore quella corrente: terzo posto in campionato, a due punti dal secondo, e un girone di Europa League vinto con merito davanti a squadre del calibro di Wolsfburg e Saint-Etienne. La squadra di Jess Thorup non sarà un ostacolo semplice per la Roma sulla strada per il passaggio del turno, specie dopo la fiducia accumulata strada facendo nel Girone I: la squadra di Fonseca non dovrà concedere spazio al temibile trio d'attacco, colpendo invece un centrocampo che non sembra essere all'altezza di una grande manifestazione europea, così come una difesa che registra numeri non eccezionali se confrontati con le altre big del campionato belga.

FIDUCIA LIPS - Patrick Lips, direttore comunicazione de Gent, parla ai microfoni di TMW dopo il sorteggio che ha abbinato la formazione belga alla Roma: "Abbiamo giocato con la Roma dieci anni fa e non abbiamo ricordi eccezionali: perdemmo 1-7 in casa e 3-1 a Roma, è una squadra fortissima e noi sinceramente speravamo di pescare i Rangers. Sarà una grande sfida, anche a Gent, giocheremo nel nuovo stadio e credo che chi arriverà da Roma amerà il nostro stadio. Sarà una grande sfida. Ho visto recentemente la Roma in tv e vedo che è molto in forma, stabilmente nelle prime quattro della Serie A. È una squadra molto forte, sarà una sfida molto importante per noi. Abbiamo un ottimo mix, giocatori esperti e che hanno giocato anche in Champions. Ma anche atleti di talento e prospettiva, come Yaremchuk, il nostro centravanti, che in Belgio sta facendo grandi cose".

4-3-1-2 E QUALITÀ - Di norma Thorup schiera la squadra con il 4-3-1-2, modulo che in Italia è un po' caduto in disuso recentemente, salvo essere ripescato da Sarri nella sua nuova avventura alla Juventus, mentre Maran non l'ha mai abbandonato. Un modulo ideale per esaltare le qualità offensive del trio d'attacco: lo statunitense Jonathan David, prelevato dall'Ottawa due anni fa, è diventato rapidamente il giocatore più decisivo della squadra, specie in zona offensiva. Pur giocando da trequartista, ha segnato 13 gol in 29 presenze quest'anno, fornendo anche assist decisivi alla coppia d'attacco Depoitre-Yaremchuk: il primo rappresenta sicuramente il polo d'esperienza della rosa, mentre il secondo è il bomber della squadra, il finalizzatore di gran parte delle azioni costruite dai compagni. Senza dimenticare il record-man Giorgi Chakvetadze, talentuoso classe 2000 che qualcuno ricorderà per aver segnato il primo gol in assoluto della Nations League.