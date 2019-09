Gazzetta, gli stipendi della A: Lazio 6°. SMS pronto a staccare Immobile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport propone i dati riguardanti gli stipendi dei giocatori delle 20 squadre di Serie A.

Al sesto posto della classifica delle squadre più spendaccione della Serie A troviamo la Lazio del presidente Lotito. I biancocelesti hanno un monte ingaggi lordo da 72 milioni di euro sul quale pesano in particolar modo i contratti di Milinkovic, Immobile e Lucas Leiva, ovvero gli unici 3 superiori ai 2 milioni di euro netti stagionali.

Il giocatore più pagato - Sergej Milinkovic-Savic è il giocatore più pagato della rosa biancoceleste al pari di Ciro Immobile. I due uomini simbolo del corso laziale, anche se per il centrocampista serbo sembra in arrivo un adeguamento anche alla luce della valutazione di poco inferiore ai 100 milioni fatta dalla società

Scadenze 2020 - Tanti i giocatori a scadenza il prossimo giugno, in casa Lazio. Varie trattative per i rinnovi sono già state avviate, quella più calda sembra essere legata al prolungamento di Felipe Caicedo. Dopo di lui sarà il turno di Parolo e Cataldi, mentre restano in bilico le situazioni di Vargic e Kishna.

Gli stipendi della rosa in dettaglio

Milinkovic 2,5 2023

Immobile 2,5 2023

Leiva 2,3 2022

Luis Alberto 1,8 2022

Caicedo 1,7 2020

Correa 1,5 2023

Acerbi 1,5 2023

Lazzari 1,5 2024

Parolo 1,4 2020

Radu 1,4 2021

Lulic 1,4 2020

Berisha 1,3 2023

Strakosha 1,2 2022

Jony 1,1 2023

Cataldi 1,1 2020

Bastos 1 2021

Proto 1 2021

Vavro 1 2024

Patric 1 2022

Durmisi 1 2023

J. Lukaku 1 2022

Marusic 0,9 2022

Vargic 0,9 2020

Luiz Felipe 0,8 2022

Adekanye 0,5 2022

Minala 0,4 2021

Kishna 0,4 2020

Casasola 0,3 2023