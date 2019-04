Il pagellone - Caceres 6: ritorno a sorpresa. Utile nell'ora del bisogno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A gennaio la Juventus aveva necessità di aggiungere un difensore centrale, complice la brusca partenza di Mehdi Benatia e le non perfette condizioni fisiche di Andrea Barzagli. E un po' come successo in estate con Bonucci, le idee della dirigenza bianconera si sono proiettate su un usato sicuro e soprattutto conosciuto dalle parti della Continassa. In quest'ottica, Martin Caceres sembrava veramente la scelta migliore in considerazione del fatto che a gennaio difficilmente si possono comprare calciatori di altissimo livello, anche se ti chiami Juventus.

RENDIMENTO IN CAMPIONATO -

Un'idea partita dalla dirigenza che ha trovato il via libera anche del tecnico Allegri, visto che l'uruguayano può giocare senza problemi in tutte le caselle di una difesa a 3, ma pure di una linea a 4. I dubbi, semmai, erano legati alle sue condizioni fisiche e alla mancanza di ritmo partita, visto che gli ultimi minuti in campo con la Lazio li aveva giocati il 29 di settembre. E invece il 2 febbraio, poche ore dopo il ritorno a Torino, Caceres è stato lanciato subito titolare da Max Allegri. Una dimostrazione di fiducia bella e buona, che ha trovato discreta continuità anche nelle uscite successive. Vero che non si ricordano prestazioni indimenticabili nella sua terza (e probabilmente ultima) esperienza bianconera, ma il suo apporto è stato comunque degno di nota nel momento del bisogno.

Presenze: 7

Minuti giocati: 447

Gol: /

Assist: /

Presenze in Champions League: /

Minuti giocati: /

Gol: /

Assist: /

Presenze in Coppa Italia: /

Minuti giocati: /

Gol: /

Assist: /