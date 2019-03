Il punto sulla Ligue 1 - Balo lancia l'OM nel derby, vola il Lille

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Lille è spietato. La formazione di Galtier continua la sua corsa solitaria al secondo posto in classifica alle spalle della corazzata Paris Saint-Germain. I biancorossi hanno violato il "Guichard" di Saint-Etienne imponendosi 1-0 contro i Verts confermando il loro momento d'oro. Adesso il vantaggio sul Lione è di sette punti e la Champions diretta non è più solo un sogno ma una possibilità. I rossoblu di Genesio hanno sprecato un'opportunità importante a Strasburgo nell'anticipo del sabato alle 17: i rossoblu avanti con una dopietta di Dembélé sono stati rimontati dagli alsaziani nel giro di un minuto grazie ai gol di Thomasson e Ajorque.

Stessa sorte per il Montpellier che, nel match della domenica pomeriggio, a La Mosson era in vantaggio dopo appena un quarto d'ora di gioco con Delort e Skhiri contro l'Angers. A dieci dalla fine i bianconeri hanno accorciato con Fulgini e pareggiato 2-2 al secondo minuto di recupero con Bahoken. L'onda positiva del successo in Europa League contro l'Arsenal prosegue per il Rennes: i rossoneri hanno battuto 3-1 al Roazhon Park il Caen. Vantaggio ospite con Ninga ma Bourigeaud, Hunou e Niang hanno firmato la rimonta. Mario Balotelli decide il derby del sud della Francia. Un gol dell'italiano, fra l'altro ex del match, ha permesso all'Olympique Marsiglia di avere la meglio sul Nizza al "Velodrome".

VAR protagonista a Digione dove i padroni di casa sono andati subito in inferiorità numerica dopo appena tre minuti ma hanno tenuto testa al Reims pareggiando su rigore di Sliti, concesso anch'esso dalla tecnologia, il vantaggio di Zeneli. Pari al "Louis II" per la prima di Paulo Sousa sulla panchina del Bordeaux. I girondini hanno colto un punto contro il Monaco grazie ad un rigore trasformato da Briand dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa firmato da Falcao. L'Amiens ha conquistato tre punti d'oro per la lotta salvezza superando 2-1 l'Amiens mentre il Tolosa con Sanogo ha vinto 1-0 contro il Guingamp. Il Paris Saint-Germain non ha giocato la sua sfida contro il Nantes.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain** 71; Lille 57; Lione 50; Olympique Marsiglia 47; Reims, Saint-Etienne 43; Montpellier 42; Rennes, Nizza 40; Strasburgo 38; Nimes* 36; Angers 35; Bordeaux 33; Nantes*, Tolosa 31; Amiens 28; Monaco 27; Dijon* 21; Caen 20; Guingamp 19.

*una partita in meno.

**due partite in meno.