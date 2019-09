Le pagelle di Brozovic - Niente "Epic". Ieri solo "Stralunato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prestazione di Marcelo Brozovic ieri in Inter Slavia Praga è la cartina di tornasole perfetta per far capire qual è stato il rendimento dei nerazzurri all'esordio in Champions League contro quella che era stata descritta da tutti come "vittima sacrificale. Sul fronte dei voti tutta la stampa nazionale non si è spinta mai oltre il 5. Voto, questo, dato anche da TuttoMercatoWeb.com che scrive: "Al momento della sua uscita dal campo non si ricordano acuti degni di nota". "Sbaglia le scelte, ancor prima che le giocate: irrituale" è invece il commento de La Gazzetta dello Sport nel motivare il 4,5. Il Corriere dello Sport definisce il croato "Stralunato, quasi imbambolato". "Un disastro. Sul gol si sdraia e lascia passare" è il pensiero del Corriere della Sera.

LE PAGELLE DI MARCELO BROZOVIC

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

TuttoMercatoWeb.com: 5

Corriere della Sera: 5