Le pagelle di Gomez - Porta l'Atalanta in finale. Ma deve un caffè a Lafont

La decide lui. Conquista il rigore dell'1-1 trasformato impeccabilmente da Ilicic nel primo tempo e poi nella ripresa segna il gol qualificazione con un tiro non certo irresistibile che trova però la grande complicità di Lafont ("Gli deve un caffè", scherza oggi il Corriere dello Sport). Alejandro Gomez, detto 'El Papu', è senza alcun dubbio il man of the match della sfida di Bergamo tra Atalanta e Fiorentina. Giocatore a tutto campo, più regista che trequartista, l'argentino si muove come una trottola e lascia un segno indelebile sulla storica stagione dei nerazzurri. A Roma, sede della finale di Coppa Italia contro la Lazio, probabilmente si balla già la Papu Dance. E intanto, per le testate nazionali e locali, la prova offerta da Gomez riscuote solamente giudizi sopra il 7: tre 7,5 e due 7, per la precisione. Le sirene saudite di gennaio, ormai, sembrano così soltanto un lontano ricordo.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere di Bergamo: 7,5