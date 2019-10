© foto di www.imagephotoagency.it

E' il grande ex della partita ma, per dirla con la pagella di Tuttomercatoweb.com, "nella ripresa è protagonista tecnico e morale dell'assalto delle Rondinelle alla difesa nerazzurra. Forse pecca di cattiveria sottoporta". Non tutti lo promuovono, Tuttosport parla di "un primo tempo da dimenticare", Il Corriere della Sera di un Balotelli che "si mangia un gol spaventoso", che "deve riabilitarsi", che "per un tempo passeggia". Il solito Super Mario, che spacca in due i giudizi, Il Corriere dello Sport per esempio lo promuove anche se "nel primo tempo pensa più a discutere che a giocare".

I voti

Tuttomercatoweb.com 6

La Gazzetta dello Sport 6.5

Tuttosport 5.5

Corriere dello Sport 6.5

Corriere della Sera 5.5