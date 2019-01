© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La prova di Antonio Candreva evidenzia la sua voglia di nerazzurro. Vuole e si prende con forza la doppietta personale non prima di aver conquistato il calcio di rigore che mette in discesa la sfida per l'Inter. Tuttosport evidenzia e sottolinea la sua prova anche in ottica mercato: "Impossibile fare di più per mettere in difficoltà Spalletti".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

FcInterNews: 7,5