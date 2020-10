Le pagelle di Correa - Croce e delizia: souvenir Champions per Immobile ma quanti errori

Alza e abbassa il ritmo del gioco a suo piacimento, confeziona un passaggio d'oro a bomber Immobile per il vantaggio biancoceleste, ha una capacità unica di giocare in surplace e di trovare sempre lo spazio giusto. Tra i calciatori più determinanti (in positivo, ma anche in negativo) della sfida di ieri sera col Borussia Dortmund, c'è assolutamente anche Joaquin Correa. "Comincia benissimo con l'assist per l'1-0 di Immobile e regala anche altri numeri, poi però si divora due occasioni grandi così quando si ritrova davanti al portiere avversario", scrive di lui La Gazzetta dello Sport di questa mattina. "L'assist per Ciro, un souvenir Champions. Pesano il gol mangiato davanti a Hitz e gli errori di finalizzazione. Delizia e croce", fa eco alla rosea il Corriere dello Sport. Luci e ombre all'Olimpico, ma a un Correa così ispirato si potranno pur perdonare due palle-gol non finalizzate, soprattutto dopo un 3-1 a favore contro Haaland e compagni.

Questi tutti i voti odierni di Joaquin Correa:

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

LaLazioSiamoNoi: 7