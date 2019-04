Le pagelle di De Ligt: personalità da vendere. Il prezzo sale ancora

© foto di Imago/Image Sport

Capitano, condottiero e anche goleador. Matthijs de Ligt era uno dei più attesi nella sfida di ieri sera tra Juventus e Ajax e non ha tradito le attese. Un solo piccolo errore, in occasione della rete del vantaggio della Juventus ma per il resto una gara da giocatore navigato, in grado di guidare i suoi compagni e di regalare la semifinale con un colpo di testa che ha annichilito sia lo stadio bianconero che la coppia Alex Sandro-Rugani, incapace di sovrastarlo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

QS: 6,5

Tuttosport: 7