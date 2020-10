Le pagelle di Djuricic: "Classe a tutto campo e un gol tacco che è una meraviglia"

Il Sassuolo continua a segnare gol a raffica e fra i marcatori sta iniziando a figurare, con una certa regolarità, Filip Djuricic. Un gol di tacco ieri contro il Torino che vale voti altissimi sui quotidiani. 7 in pagella per La Gazzetta dello Sport: "Inizia a sinistra, poi nel centro del sistema: prima il quasi assist a Boga, poi l'1-1 con un tacco dolce e furbo. Classe". Stesso voto per TMW: "A tutto campo, è il migliore dei suoi anche nel momento peggiore del Sassuolo. Segna un gol che è una meraviglia ed è, per ampi tratti della gara, l’unico davvero convincente dei neroverdi".