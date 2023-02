Le pagelle di Dybala: stavolta non c'è e non incide mai. Non sta bene e si vede

Paulo Dybala, sostituito al 45' per un problema fisico nell'andata del playoff di Europa League contro il Salisburgo, non cambia la Roma come spesso gli capita. È da 5 per La Gazzetta dello Sport: "Forse non stava bene già prima dell'infortunio, però stavolta non incide mai". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Stavolta non c'è. Fatica a liberarsi del pressing austriaco e, come se non bastasse una partita negativa, nell'intervallo deve uscire per un fastidio muscolare. È un grande motivo d'ansia per la Roma". "Gioca lontano dalla porta e non entra nel vivo della partita", specifica Tuttosport, che lo boccia con un 5: "Non sta bene e si vede". primo tempo nella media per l’argentino, che non disputa la sua miglior partita in giallorosso. Più moderato con un 5,5 il Corriere della Sera, mentre è addirittura da 6 per VoceGiallorossa: "Primo tempo nella media per l’argentino, che non disputa la sua miglior partita in giallorosso". Infine è da 5 per TMW: "Ben lontano dai suoi standard: pochi palloni toccati, non sfonda mai, sta lontano dall'area di rigore. La sua partita dura solo un tempo".

I voti

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5

VoceGiallorossa: 6