Le pagelle di Giampaolo - 0 tiri in porta col Crotone: il suo Toro si ferma appena dopo la partenza

vedi letture

Marco Giampaolo, così non va. È vero, il suo Torino ieri era stanchissimo per la quinta gara in appena 16 giorni, ma proprio dopo aver assaporato il primo successo in campionato i granata si sono rifermati ancora, seppur parzialmente. È finita 0-0, infatti, la sfida casalinga col Crotone: una gara senza spunti e particolari emozioni, che lascia Belotti e compagni al diciassettesimo posto in classifica con appena 5 punti conquistati in 7 giornate. La Gazzetta dello Sport, l'unica a premiare il tecnico ex Milan con una sufficienza stamane, trova comunque una chiave di lettura positiva: "Per la prima volta non subisce gol". Un commento, quello della rosea, che non rispecchia affatto però l'analisi di Tuttosport: "Il Toro non ha mai tirato in porta. Può bastare?". Così come quella delle restanti testate nazionali e locali, per le quali Giampaolo non va oltre il 5,5 in pagella.

Questi tutti i voti odierni di Marco Giampaolo:

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

TorinoGranata: 5,5