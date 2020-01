© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'unica pecca nella partita di Alejandro Gomez è un giallo per eccesso di foga. Gara da incorniciare, nel 5-0 dell'Atalanta sul Parma, per il Papu e infatti su TMW gli abbiamo assegnato 8 in pagella. Valutazione condivisa da molti colleghi, a partire dal Corriere dello Sport: "anche ieri infinito, senza pause". Mezzo voto in meno per La Gazzetta dello Sport ("gol d'autore, assist, poi si placa) e Tuttosport, per cui però è il migliore in campo: dal primo all'ultimo minuto è onnipresente.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7