Le pagelle di Ilicic - Lo sloveno sta tornando, ma in certi momenti deve essere più concreto

vedi letture

"In certi momenti dovrebbe essere più concreto": Josip Ilicic, nonostante la sconfitta, è stato uno dei migliori in casa Atalanta, anche se serviva maggiore concretezza come commenta il Corriere dello Sport.

Prestazione sufficiente anche per la Gazzetta dello Sport: "Supera il primo avversario ma non gli altri. Non ha fiato fino al termine, comunque cinque scene pericolose". Voto positivo anche da parte di Tuttosport (6,5): "Inizia con due tunnel e sembra in giornata di grazia. Peccato predichi quasi nel deserto. Sta comunque ritrovando la miglior condizione".

I VOTI DI ILICIC:

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5