Le pagelle di Immobile: settimana complicata per lui. Non riesce a graffiare a dovere

Prestazione negativa per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio resta in campo per circa un'ora nel match contro il Frosinone senza mai lasciare il segno. "Non riesce a graffiare - è l'analisi della Gazzetta dello Sport -. E si vede che gioca con troppe ansie addosso. Gli manca quel colpo risolutore che potrebbe far ripartire prima la Lazio. L’ombra del giocatore che vorrebbe essere". "Impacciato e compassato - scrive il Corriere dello Sport - condizionato dalla settimana di polemiche e critiche. L’unico squillo al 43' dopo un duetto con Luis Alberto".

Questo quanto riporta TMW: "Nella settimana dell'addio di Sarri, delle accuse di Lotito, dell'aggressione da parte dei tifosi, probabilmente risente di tutte queste cose, sebbene l'atteggiamento sia sempre quello da capitano. Ma non è tranquillo, sbaglia controlli anche semplici".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5

Lalaziosiamonoi.it: 5,5