Le pagelle di Leao: parte un treno al binario 10 e nessuno lo ferma

vedi letture

Quando gira, non ce n'è per nessuno. Rafael Leao è stato il protagonista indiscusso nel successo conquistato dal Milan in casa della Fiorentina. Gol e assist per l'attaccante portoghese, che nel primo tempo ha fatto impazzire Dodò peccando in concretezza. E nella ripresa si è letteralmente scatenato.

8 in pagella per La Gazzetta dello Sport: "Treno al binario 10: parte, nessuno lo ferma, fa il 2-1. C'è altro: dribbla sempre, crea per Giroud, assist col tacco. Altro livello". Mezzo voto in meno sia per il Corriere dello Sport ("Vince spesso i duelli con Dodo, non quelli con Terracciano che gli respinge i tentativi un po’ da tutte le posizioni. Così decide di entrare in porta col pallone dopo aver seminato Milenkovic: e pensare che aveva chiesto il cambio poco prima di segnare") che per Tuttosport: "Comincia in versione soft: crea, ma non è cattivo al momento del tocco finale. Nell’avvio pirotecnico della ripresa, è in versione deluxe: assist di tacco (grazie anche a Milenkovic) e gol da... Leao".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

MilanNews: 7,5