Luis Muriel torna in Serie A e l'impatto non è affatto secondario. Due gol da campione assoluto per l'attaccante colombiano, che segna ma non esulta perché l'avversario di turno è la "sua" Sampdoria. Ora però segna e corre per la Fiorentina, il Franchi è già suo. Pagelle sontuose, inevitabile: La Gazzetta dello Sport scrive "Due gol da Fenomeno". TMW, invece, rimarca come si possa a tutti gli effetti parlare di un "debutto da sogno".