In casa Napoli, dopo il quarto k.o. in cinque partite di campionato con Gattuso in panchina, non si salva praticamente nessuno. Contro la Fiorentina finisce 2-0, al San Paolo, ciononostante l'unico sufficiente è David Ospina. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 6, perché evita almeno tre gol e si salva sulla conclusione ravvicinata di Chiesa. Il Corriere dello Sport scrive che "Senza di lui sarebbe stata una sconfitta molto più pesante" e lo premia con un 7 in pagella. Anche per Tuttosport è sufficiente, impossibile evitare i due gol subiti, sarebbe servita un miracolo.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6

Tuttonapoli.net: 5,5