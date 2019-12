Le pagelle di Pasalic - Due gol e un palo, fa lui il SuperMario

© foto di www.imagephotoagency.it

Si attendeva un SuperMario italiano, il più famoso Mario italiano probabilmente, e invece ne è venuto fuori uno croato che ha fatto molto meglio. Le luci della ribalta, dopo Brescia-Atalanta, sono tutte per Mario Pasalic, autore di una doppietta decisiva, la sua prima in Serie A. Una prova da 7,5 per noi di Tuttomercatoweb.com, impreziosita dal secondo gol segnato col tacco, elegante.

I quotidiani sono più o meno allineati sulla stessa valutazione. Stesso voto dal Corriere della Sera, mentre La Gazzetta dello Sport gli dà 8, elogiandone i tempi d'inserimento e raccontando anche del palo che sarebbe potuto valere la tripletta. Stesso voto dal Corriere dello Sport e addirittura mezzo voto in più da Tuttosport, che parla di "gol da tuttocampista" e ovviamente gli concede la palma di migliore in campo. E non potrebbe essere altrimenti.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8,5

Corriere della Sera: 7,5