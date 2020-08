Le pagelle di Quagliarella: festeggia male le 200 presenze sbagliando un rigore

Arriva a quota 200 presenze in Serie A, ma le festeggia male: Fabio Quagliarella sbaglia un calcio di rigore nell'ultima giornata di questo campionato. Per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prova è da 5 in pagella, così come per La Gazzetta dello Sport. Avrebbe potuto raggiungere Vialli con 85 gol in campionato con i blucerchiati, invece il traguardo va rimandato. "Il rigore sbagliato è imbarazzante", scrive invece Tuttosport, che gli dà comunque mezzo voto in più.

I VOTI DI QUAGLIARELLA:

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5