Le pagelle di Ribery: a 37 anni gioca sempre ed è decisivo. Merita anche un 8

vedi letture

A 37 anni gioca l'ottava partita consecutiva ed è determinante nel successo della Fiorentina, che conquista la salvezza con quattro giornate d'anticipo. Le ambizioni erano altre, ma Franck Ribery si è calato alla perfezione in una realtà per lui nuova, trascinando i compagni di squadra più giovani a suon di giocate e assist vincenti. Il francese è un rifinitore a tutto campo, un calciatore "totale", come sottolinea TMW. "L'unico viola a dar colore al gioco", scrive Il Corriere dello Sport, mentre per La Gazzetta dello Sport il suo calcio è "poesia". Dal 7 all'8, le pagelle sono tutte straordinarie.

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7,5

FirenzeViola 7

Corriere dello Sport 8