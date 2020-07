Le pagelle di Tonali: il futuro interista si eclissa. Osservato speciale ma timido

vedi letture

Osservato speciale, ma nel calderone della mediocrità. Dopo un buon avvio, anche Sandro Tonali, obiettivo dichiarato dell'Inter in sede di mercato, sparisce nel tracollo del Brescia, battuto 6-0 dai nerazzurri. Voti negativi quasi ovunque anche per il centrocampista: "il futuro interista è timido", scrive il Corriere della Sera. Sfiora la sufficienza solo per Tuttosport: "tenta, senza riuscirvi, di restare in linea di galleggiamento".

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5