Le pagelle di Lukaku: generoso ma non basta. Passo indietro

Passo indietro per Romelu Lukaku, a segno nelle prime due giornate e a secco contro l'Udinese. E stavolta non va nemmeno vicino, al gol. È il meno brillante dei nerazzurri, si trova poco a suo agio con i due trequartisti alle spalle. De Maio riesce a contenerlo, Conte è costretto a sostituirlo dopo poco più di un'ora di gioco con Lautaro Martinez. Ad attenuare la prova negativa la generosità messa in campo.

Tuttomercatoweb: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

FcInternews: 5,5