Le pagelle di Lautaro: gol da grande centravanti, vivo più che mai

Che Lautaro fosse in serata, lo si è visto fin dalle prime giocate, ieri sera nel 3-2 subito dall’Inter in casa del Real Madrid. L’attaccante argentino, decisivo su entrambi i gol perché uno l’ha segnato e l’altro l’ha servito a Perisic, è per tutti il migliore in campo della serata di Valdebebas. “Giocare contro Ramos - sottolinea Tuttosport - non è il massimo ma il Toro non molla mai”. Voto 7 sulle pagine del quotidiano torinese, così come su La Gazzetta dello Sport (“vivo più che mai, pericolo costante per il Real Madrid”) e sul Corriere dello Sport (“gol da grande centravanti”). Mezzo voto in più per il Corriere della Sera.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5

FcInterNews: 7