Le partite di oggi: il programma di domenica 18 ottobre
Giacomo Iacobellis
Domenica all'insegna del calcio italiano e internazionale. In Serie A riflettori puntati soprattutto su Fiorentina-Como, Milan-Atalanta e sul big match serale tra Juventus e Lazio. In Premier League spiccano Leeds-Manchester United e Nottingham Forest-Arsenal, mentre in Spagna il Real Madrid ospita il Siviglia. In campo anche Ligue 1, Bundesliga e Serie B, oltre alle sfide dei tre gironi di Serie C. Di seguito le partite da seguire questo 18 ottobre.
Ligue 1 – Francia
15:00 Angers-Marsiglia
17:15 Le Havre-Auxerre
17:15 Lorient-Monaco
17:15 Paris FC-Rennes
20:45 Lione-Nizza
Bundesliga – Germania
15:30 Bayer Leverkusen-Friburgo
17:30 Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim
Premier League – Inghilterra
15:00 Bournemouth-Sunderland
15:00 Brighton-Crystal Palace
15:00 Leeds-Manchester United
17:30 Nottingham Forest-Arsenal
Serie A – Italia
12:30 Udinese-Lecce
15:00 Fiorentina-Como
18:00 Milan-Atalanta
20:45 Juventus-Lazio
Serie B – Italia
15:00 Juve Stabia-Südtirol
17:15 Cesena-Avellino
19:30 Sampdoria-Arezzo
Serie C – Girone A
17:30 AlbinoLeffe-Novara
17:30 Alcione Milano-Desenzano
17:30 Ospitaletto-Pergolettese
Serie C – Girone B
12:30 Campobasso-Perugia
12:30 Latina-Vis Pesaro
14:30 Gubbio-Atalanta U23
14:30 Ravenna-Spezia
17:30 Pescara-Ostiamare
Serie C – Girone C
14:30 Audace Cerignola-Savoia
14:30 Cavese-Casarano
14:30 Cosenza-Team Altamura
15:00 Bari-Crotone
17:30 Barletta-Picerno
17:30 Sorrento-Casertana
LaLiga – Spagna
14:00 Osasuna-Racing Santander
16:15 Celta Vigo-Alavés
18:30 Málaga-Real Sociedad
21:00 Real Madrid-Siviglia