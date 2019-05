Le ultime su Udinese-Inter: soliti dubbi davanti per Tudor e Spalletti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una sfida fondamentale per entrambe le squadre, quella fra Udinese e Inter. I padroni di casa cercano punti buoni per allungare in ottica salvezza, mentre l'Inter vuol blindare il terzo posto e quindi la qualificazione in Champions. Oltre a Barak e Behrami, mister Tudor difficilmente avrà a disposizione Troost-Ekong e Fofana, mentre De Maio è recuperato seppur non al meglio. Il dubbio di formazione principale, al solito, riguarda il partner offensivo di Pussetto con Okaka favorito su Lasagna.

Dall'alta parte Luciano Spalletti che avrà a disposizione tutta la rosa con l'eccezione di Sime Vrsaljko e di Matias Vecino, infortunatosi nella giornata di oggi, come comunicato dal club nerazzurro: al suo posto è atteso dunque Roberto Gagliardini. In attacco, solito ballottaggio Lautaro Martinez-Icardi col primo favorito.

Udinese (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Nuytinck; D'Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Okaka

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez