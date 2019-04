Le ultime su Parma-Milan: tornano in campo Donnarumma e Gervinho

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Salvezza e Champions League si incrociano nella sfida del Tardini di domani, quando alle 12.30 il Parma ospiterà il Milan con l'obiettivo di staccarsi definitivamente dalla zona calda. Di contro, i rossoneri proveranno a prendere in Emilia lo slancio definitivo per tornare nella competizione più ambita, fondamentale anche per la crescita del progetto. Di seguito le ultime di formazione sulla gara del 33° turno di Serie A, in arrivo dai nostri inviati sui vari campi della massima divisione italiana:

Il rientro di Bruno Alves aggiunge scelte al Parma, che dovrebbe tornare al 4-3-3 proprio in virtù del rientro del portoghese. Iacoponi in tal caso si sposterebbe a destra, con Gagliolo centrale e Dimarco a sinistra. Se dovesse essere Gazzola il titolare a destra invece, Iacoponi centrale e Gagliolo a sinistra. Davanti Gervinho tornerà ad essere titolare al fianco di Ceravolo, sicuramente Sprocati il favorito per affiancare i due, con Siligardi non in condizioni eccezionali e Schiappacasse ancora acerbo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Sprocati, Ceravolo, Gervinho.

Allenatore: D'Aversa.

4-3-3 con Donnarumma che torna titolare al posto di Reina dopo aver smaltito il problema al flessore, mentre in difesa Zapata dovrebbe essere in vantaggio su Musacchio. Ballottaggio anche tra Bakayoko e Biglia a centrocampo, Gattuso pensa anche in ottica Coppa Italia. Davanti Suso, Piatek e Borini, con ques'ultimo confermato dopo la buona prova dell'ultimo weekend.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Romagnoli, Zapata, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Allenatore: Gattuso.