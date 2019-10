Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 ottobre

Il punto su tutte le news della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Claudio Marchisio ufficializza in conferenza stampa il suo addio al calcio. Lo fa nella conferenza stampa "Negli ultimi mesi sono arrivate offerte importanti da altri continenti, da altri paesi, dentro di me sapevo che non avrei potuto dare tutto me stesso. Da lì sono arrivato a questa decisione: sono emozionato, adesso cambia tutto e inizia un nuovo percorso".

Contatti in corso tra il Milan e Mino Raiola: è iniziata, spiega Tuttosport oggi in edicola, la trattativa per i rinnovi di contratto di Gianluigi Donnarumma e di Giacomo Bonaventura. Il portiere prende 6 milioni di euro a stagione, appare difficile che l'agente apra a spalmare lo stipendio attuale come vorrebbe dall'altra parte la società. Potrebbe semmai aprire a un prolungamento con lo stesso stipendio. Ipotesi di lavoro, dall'altra parte c'è Bonaventura che torna a disposizione e che è considerato importante nel progetto rossonero.

L'Inter vuole rinforzare il proprio reparto offensivo per garantire un maggior numero di soluzioni ad Antonio Conte. E proprio il tecnico salentino, secondo le informazioni riportate dal Daily Mail, avrebbe chiesto il centravanti del Burnley, Jay Rodriguez. Il trentenne inglese ha realizzato solo una rete nelle prime 7 gare di Premier, in cui è partito sempre dalla panchina. Per lui 34 gol in 148 presenze nella massima serie inglese e una sola apparizione con la maglia dei Three Lions.

Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi dentro e fuori dal campo. Come riportato da Fcinternews.it i due club sono pronti a darsi battaglia, ancora una volta, sul mercato. Il nuovo oggetto della contesa è il talento in forza al Parma, ma di proprietà dell'Atalanta, Dejan Kulusevski. Ausilio lo aveva già cercato due anni fa, mentre la Juventus ci ha provato ad inizio estate, con la Dea che aveva respinto al mittente l'offerta di Paratici.

Dopo Felipe Caicedo, la Lazio ha rinnovato il contratto anche a Joaquin Correa che negli scorsi giorni ha firmato il prolungamento fino al giugno del 2024 con ingaggio da 2,2 milioni di euro più bonus. Ma la grande novità è la clasuola record per i biancocelesti da 80 milioni di euro, che Lotito ha voluto inserire nell'accordo per allontanare i potenziali corteggiatori. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Andrea Bertolacci è pronto a ripartire dalla Sampdoria. Il centrocampista, svincolato dopo la scadenza del contratto con il Milan, è pressato dal club blucerchiato, che cerca un elemento di esperienza per uscire da una situazione di classifica complicata. Contatti in corso tra le parti, l'ex genoano ritroverebbe Eusebio Di Francesco, che lo ha allenato a Lecce nel 2011-12. Lo riporta Sky Sport.

PSG, DAGBA RINNOVA FINO AL 2024. PROLUNGA ANCHE IL PORTIERE INNOCENT. ADESSO LA PRIORITÀ È IL RINNOVO DI MARQUINHOS. ARSENAL, IN ESTATE NUOVO ASSALTO A UPAMECANO. MANCHESTER UNITES, WILSON È L'ALTERNATIVA A MANDZUKIC PER L'ATTACCO

Attraverso i propri canali ufficiali, il Paris Saint-Germain ha annunciato che il giovane Colin Dagba ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. Il terzino destro, classe 1998, ha disputato 26 partite con il club della capitale francese, con 2 assist all'attivo.

Dopo aver annunciato il prolungamento del contratto di Colin Dagba, arriva un altro rinnovo in casa del Paris Saint-Germain. Il portiere Garissone Innocent ha firmato un nuovo accordo, che scadrà il 30 giugno 2023.

Tempo di rinnovi in casa Paris Saint-Germain. Dopo aver trovato l'accordo con il difensore Dagba e il portiere Innocent, il club della capitale francese vuole blindare uno dei suoi gioielli, il brasiliano Marquinhos. Il giocatore ex Roma, classe 1994, ha il contratto in scadenza nel 2022 e la dirigenza ha intenzione di estenderlo fino al 2023. Lo riporta Le10Sport.

I 60 milioni offerti in estate al Lipsia per Dayot Upamecano non sono bastati all'Arsenal per assicurarsi il talentuoso difensore francese. Nella prossima finestra estiva del mercato, però, potrebbero assicurare ai Gunners l'obiettivo rincorso a lungo: secondo L'Equipe, il club tedesco sarà costretto ad accettare quella cifra, a meno che il classe 1998 non firmi un nuovo contratto che faccia lievitare la clausola di rescissione.

Mario Mandzukic torna nel mirino del Manchester United. Ole Gunnar Solkjaer ha ammesso che la squadra ha bisogno di una punta centrale, data la presenza del solo Rashford con il diciottenne Mason Greenwood come riserva. Il croato aveva rifiutato i Red Devils in estate, ma ormai fuori dal progetto Juventus potrebbe tornare sui suoi passi. Gli inglesi hanno pronta l'alternativa: Callum Wilson del Bournemouth.