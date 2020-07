Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 luglio

JUVE-MILIK, C'È L'ACCORDO: MA OCCHIO ALL'ATLETICO. I BIANCONERI ACCELERANO PER RAUL JIMENEZ. INTER, L'ENTOURAGE DI MESSI SMENTISCE TUTTO. BIRAGHI POTREBBE RESTARE. MILAN, AUMENTA LA CONCORRENZA PER MARC ROCA. IBRAHIMOVIC RESTA, MANCANO SOLO LE FIRME. FIORENTINA, IACHINI CONFERMATO. IDEA MOUSSA WAGUE PER I VIOLA. ROMA, RIFIUTATA L'OFFERTA DEL NAPOLI PER UNDER. I GIALLOROSSI NON MOLLANO VERTONGHEN. ATALANTA, SU AYHAN SI MUOVE LO ZENIT. IL TOTTENHAM SU CASTAGNE. HELLAS, CHIESTO AGOUME' ALL'INTER. LAZIO, TRIENNALE PER DAVID SILVA. IMMOBILE RIMANE, SE PARTE CAICEDO TUTTO SU BORJA MAYORAL

JUVENTUS

Arkadiusz Milik ha già un accordo con la Juventus, ma la trattativa tra Napoli e bianconeri stenta a decollare. Il polacco ha già rifiutato 4 milioni di ingaggio proposti per rinnovare da parte di De Laurentiis che però chiede 50 milioni per lasciarlo partire. Visto che Agnelli non vuole investire questa cifra per acquistarlo, considerando i 5 milioni a stagione previsti dal possibile contratto, Bernardeschi potrebbe essere la chiave di volta della trattativa. Le schermaglie tra società ricordano quelle che portarono alla cessione di Higuain, e in questa incertezza potrebbe inserirsi l'Atletico Madrid con gli spagnoli che sono convinti di poter scippare il calciatore alla Juve. Occhio anche al Tottenham, con Mourinho che potrebbe farsi avanti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La Juventus accelera per Raul Jimenez. Dalla Spagna sono sicuri, i bianconeri hanno intensificato i contatti con il Wolverhampton per l'attaccante messicano: il quotidiano iberico AS parla anche di cifre, l'affare si può chiudere intorno agli 80 milioni di euro: il club inglese chiede 100 milioni, ma anche con un'offerta simile potrebbe far partire il giocatore classe '91. La Juve ci prova, i Wolves attendono offerte ufficiali: ad ogni modo i contatti tra le parti sono aumentati notevolmente, anche perché la dirigenza bianconera vuole trovare il nuovo numero 9, vista la probabile partenza di Gonzalo Higuain.

INTER

Grande meraviglia. È stata questa la reazione dell'entourage di Lionel Messi alle immagini della Pulga, subito diventate virali, proiettate sulla facciata del Duomo di Milano nei giorni scorsi. Una mossa pubblicitaria, quella di Suning Tv in vista del big match Inter-Napoli, che in Italia ha alimentato ulteriormente i rumors sul clamoroso approdo in nerazzurro della stella argentina. Nonostante le battute di mister Conte, nonostante le smentite ufficiali delle dirigenza della 'Beneamata'.

Come raccolto direttamente da TMW, il messaggio che filtra dalle persone più vicine a Messi è però sempre il solito: Leo è un giocatore del Barça e ha un contratto fino al 2021, con l'Inter non c'è mai stato e non c'è tuttora niente di niente. Questa, la versione ribaditaci proprio oggi a microfoni spenti dall'entourage del campione blaugrana, che ha quindi smentito ancora una volta qualsiasi collegamento e ipotesi di mercato che vorrebbe Messi in Serie A, con la maglia nerazzurra. L'epilogo di un mero sogno fantacalcistico?

Cristiano Biraghi potrebbe restare all'Inter anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club nerazzurro incontrerà la Fiorentina alla fine del campionato e chiederà il rinnovo del prestito, confermando Dalbert a Firenze. Situazione tutta da definire ma Antonio Conte lo vorrebbe all'interno della sua rosa, per allungare la lista Champions visto che rientrerebbe nei "cresciuti nel vivaio".

L’Inter vuole blindare Lautaro Martinez, apportare delle modifiche alla clausola da 111 milioni e adeguare l’ingaggio. Ve lo abbiamo già raccontato. Ma l’interesse del Barcellona è reale e concreto. Anche se al momento i blaugrana avrebbero accantonato l’operazione. Nelle prossime settimane, una volta concluso il campionato s quando dall’Argentina sarà possibile viaggiare senza troppe limitazioni a causa del Covid-19 l’entourage di Lautaro sarà in Italia per rinegoziare il contratto dell’attaccante. E la sensazione è che alla fine possa arrivare la fumata bianca e quindi il rinnovo. Ma il Barça potrebbe rialzare il pressing metà agosto, quando sarà più chiaro il futuro di Luis Suarez.

LAZIO

Arrivano aggiornamenti sul futuro dell'attacco della Lazio da Sky Sport. Secondo l'emittente il futuro di Ciro Immobile sarà ancora biancoceleste, col rinnovo con adeguamento che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Chi non è certo della permanenza è invece Felipe Caicedo, visto che in caso di offerte all'altezza la Lazio potrebbe decidere di privarsi dell'ecuadoregno. Dovesse partire, il ds Tare darebbe l'assalto a Borja Mayoral, attaccante spagnolo classe '97 di proprietà del Real Madrid.

La Lazio continua a sognare il colpo David Silva e secondo quanto riportato da Gazzetta.it adesso ci crede davvero. Il club biancoceleste ha presentato la sua proposta al giocatore e lo stesso centrocampista spagnolo si è preso qualche giorno per decidere se accettare o meno il contratto. Le indiscrezioni parlando di un'offerta da 4 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni.

La concorrenza - Dagli Stati Uniti (Inter Miami) e dagli Emirati Arabi (Al Sadd) sono arrivate offerte più vantaggiose dal punto di vista economico, ma l'antagonista numero uno per la Lazio sembra essere il Valencia, club nel quale David Silva è cresciuto. Dalla Spagna è poi arrivata anche anche una proposta del Betis.

MILAN

La firma (ancora) non c'è, ma le prossime saranno giornate importanti per il futuro di Zlatan Ibrahimovic: il rossonero dovrebbe avere presto un contatto con Maldini e Massara, ansiosi di trovare un accordo per confermare lo svedese anche per l'anno prossimo. Secondo gazzetta.itcomunque la scelta è fatta: Ibra resterà in rossonero andando a percepire circa quattro milioni di euro netti, più vari bonus legati al numero di gol e presenze, al rendimento in Europa League e al raggiungimento della Champions League per l’annata 2021-22. Lo svedese si sente sempre più legato al progetto e il gran rapporto con Pioli ha dato quel quid in più per far pendere la bilancia in direzione rossonera.

Marc Roca è uno dei pezzi pregiati del mercato spagnolo. Il giovane calciatore iberico dell'Espanyol piace a molte squadre, tra cui il Milan: i rossoneri però dovranno fare attenzione anche all'Atletico Madrid, i colchoneros continuano a seguire il calciatore e potrebbero muoversi concretamente nelle prossime settimane. La trattativa potrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 20 milioni, come riportato dal Mundo Deportivo.

Incontro in sede Milan tra i dirigenti rossoneri e Gianluca Di Domenico, procuratore di Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero, in prestito al PSV Eindhoven dallo scorso gennaio, torna in Italia dovrà ora trovare una nuova sistemazione. Rodriguez ha un altro anno di contratto col Milan.

ROMA

Sempre al centro di voci di mercato Cengiz Under. L’attaccante della Roma è in uscita dal club giallorosso nel corso della finestra di calciomercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, i giallorossi avrebbero rifiutato 25 milioni di 6 di bonus da parte del Napoli certi di trovare un acquirente in Premier League disposto ad alzare l'offerta.

La Roma guarda anche agli svincolati. Vista la situazione di stallo per arrivare a Smalling, si legge sull’edizione de Il Messaggero, il club giallorosso potrebbe puntare come sempre su Jan Vertonghen, difensore che ha terminato il proprio contratto con il Tottenham in questa stagione. Il problema però potrebbe essere il contratto triennale da tre milioni di euro più bonus.

Ancora situazione incerta per quanto riguarda Chris Smalling. Il difensore della Roma dovrà rientrare al Manchester United la prossima settimana con i Red Devils che non scendono dalla cifra di 20 milioni di euro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il club giallorosso non avrebbe intenzione di sborsare una somma tale. Sul tavolo ce ne sarebbero 14 ma gli inglesi considerano la cifra troppo bassa.

ATALANTA

Il difensore del Fortuna Dusseldorf, Kaan Ayhan, è vicino all'addio alla Bundesliga. Il calciatore nella passata stagione è stato seguito dal Milan, in quest'estate piace all'Atalanta, anche se la valutazione non è esigua per un calciatore retrocesso da poco: valutazione intorno ai dieci milioni di euro. Nella trattativa però si è inserito lo Zenit di San Pietroburgo, che sembra muoversi più rapidamente rispetto alle italiane.

Timothy Castagne potrebbe non rinnovare con l'Atalanta. Il suo attuale accordo con il club nerazzurro è in scadenza nel 2021, ma a quanto pare il belga potrebbe scegliere un'altra destinazione. Sull'esterno degli orobici c'è anche il Tottenham di José Mourinho: lo Special One vuole rinforzare la squadra per la prossima stagione e tra i tanti nomi in lista c'è anche quello di Castagne. A riportarlo è il Daily Mail.

FIORENTINA

ACF Fiorentina comunica che Mister Giuseppe Iachini rimarrà alla guida tecnica della Prima Squadra gigliata anche per la stagione 2020/21.

La Fiorentina ha ufficializzato nelle ultime ore la permanenza di Beppe Iachini, mettendo così un freno alle tante voci sulla panchina del futuro. Parallelamente, la società del presidente Commisso porta avanti anche le tante trame di mercato già ideate in queste settimane di fine campionato. Una di queste, secondo le ultime raccolte da TMW, porta a Barcellona, dove gioca il classe '98 Moussa Wague: terzino destro o quinto di centrocampo, il pupillo dell'ex tecnico blaugrana Ernesto Valverde è reduce dai 6 mesi di prestito al Nizza (che non ha esercitato il diritto di riscatto) e difficilmente resterà al Camp Nou il prossimo anno. Da qui l'idea della Fiorentina e il primo contatto esplorativo in merito, per capire costi e fattibilità dell'eventuale operazione. Nei mesi scorsi Wague era stato cercato con insistenza anche dal Torino.

HELLAS VERONA

Inter e Hellas Verona continuano a parlare del possibile trasferimento in nerazzurro di Marash Kumbulla: gli scaligeri hanno chiesto il prestito di Agoume, su precisa indicazione di Juric, oltre alla conferma di Salcedo e al cartellino di Vergani. Non è poi da escludere che la stessa Inter non lasci il giocatore per un'altra stagione a Verona. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

PARMA

Kastriot Dermaku ha trovato l'accordo con il Parma per il rinnovo di contratto fino al 2024. L'intesa è arrivata dopo un vero e proprio blitz del ds Faggiano, che ha voluto anticipare qualche club italiano interessato al giocatore albanese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

ARSENAL, NUOVA OFFERTA PER THOMAS. BARCELLONA, OFFERTO UN TRIENNALE A WILLIAN. ALABA SI OFFRE AI BLAUGRANA. MANCHESTER CITY, TUTTO SU AKE'. NIZZA, ARRIVA RONY LOPES DAL SIVIGLIA.

L'Arsenal si muove concretamente per Thomas Partey. I gunners - secondo quanto riportato dal The Guardian - hanno offerto 25 milioni di euro più il cartellino di Guendouzi all'Atletico Madrid. I colchoneros vorrebbero che venisse pagata l'intera clausola per il giocatore del Ghana, ma al momento la prima offerta dei londinesi non rispetta le condizioni del club iberico.

Svolta di mercato per il passaggio di Nathan Are al Manchester City. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, il Bournemouth avrebbe accettato l'offerta di 41 milioni di sterline per il trasferimento del difensore alla corte di Pep Guardiola per la prossima stagione.

Potrebbe terminare l’avventura al Bayern Monaco di David Alaba. Il difensore austriaco ha un contratto in scadenza con il club bavarese nel 2021 e non avrebbe intenzione di rinnovare. Secondo quanto riporta Sport, il giocatore si sarebbe proposto al Barcellona, società che in due occasioni è stata vicina a prelevare l’esterno.

Il Barcellona ha offerto un contratto triennale a Willian. I blaugrana - come riportato da Sky Sports UK - si sono mossi per poter convincere il calciatore verdeoro, in scadenza con il Chelsea: la richiesta del 31enne era quella di un accordo basato su tre stagioni, ma non è ancora esclusa la permanenza a Londra, con un trasferimento in maglia Arsenal. Ad ogni modo l'esterno dei blues deciderà il suo futuro soltanto dopo la finale di FA Cup proprio contro i gunners.

Colpo di mercato per il Nizza. Il club della Costa Azzurra ha annunciato l’ingaggio di Rony Lopes dal Siviglia per la prossima stagione. Il giocatore arriva dal club andaluso con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei rossoneri.