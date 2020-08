Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, IL RITORNO DI IBRAHIMOVIC È UFFICIALE: LO SVEDESE HA FIRMATO FINO AL 2021. ROSSONERI A LAVORO PER BAKAYOKO E BRAHIM DIAZ. LAZIO, IMMOBILE HA RINNOVATO FINO AL 2025. JUVENTUS-ROMA, L'INTESA SU DZEKO È PER 18 MILIONI: POSSIBILE INSERIMENTO DI CONTROPARTITE. ROMA, MKHITARYYAN A TITOLO DEFINITO, MILIK HA DETTO SI' AI GIALLOROSSI. NAPOLI, ZIELINSKI HA RINNOVATO FINO AL 2024. ATALANTA, È FATTA PER MIRANCHUK. CAGLIARI, PRESO MARIN. BOLOGNA, POLI HA RINNOVATO. SPEZIA, SALUTA ANGELOZZI. MELUSO NUOVO DIRETTORE SPORTIVO

Sul proprio sito ufficiale il Milan ha annunciato il rinnovo più atteso e desiderato, quello di Zlatan Ibrahimovic fino al 2021. Questo il contenuto del comunicato del club rossonero: "AC Milan è lieto di annunciare di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimović estendendo il sodalizio con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021. Il campione svedese prosegue il suo straordinario percorso con la maglia rossonera iniziato nel 2010 con 85 presenze, 56 gol, uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, e poi riavviato lo scorso gennaio per contribuire in modo significativo al ritorno del Milan in Europa, con 11 gol realizzati in 20 partite (tra campionato e Coppa Italia) e valicando la pietra miliare delle 100 presenze in rossonero. Zlatan Ibrahimović, nella giornata di oggi, si è unito ai suoi compagni di squadra e all'allenatore Stefano Pioli al Centro Sportivo di Milanello, dove ha svolto il suo primo allenamento stagionale."

Due capitoli chius per il Milan. E due da portare avanti. Dopo aver celebrato il rinnovo ufficiale di Zlatan Ibrahimovic, il club rossonero aspetta visite mediche e firma per quanto concerne Sandro Tonali, ma guarda già oltre. Nello specifico, la dirigenza del Milan, secondo quanto raccolto da TMW, si sta concentrando sulla chiusura delle operazioni legate a Brahim Diaz e Tiemoué Bakayoko: nel primo caso, si cerca la giusta formula col Real Madrid, che vuole mantenere il controllo sul giovane fantasista. Col Chelsea, invece, si stanno limando le cifre del riscatto del centrocampista francese. Quanto a Soumaré, come vi abbiamo raccontato, si tratta solo di un sondaggio risalente ai mesi scorsi e non più attuale.

Annuncio ufficiale della Lazio tramite i propri account social. La società biancoceleste fa sapere di aver rinnovato il contratto di Ciro Immobile fino al 2025. Stefano De Martino, Direttore della Comunicazione biancoceleste, è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Lazio Style Channel. “Devo dare un aggiornamento importante in ottica di calciomercato, non c’è solo quello inerente ai nuovi acquisti, attività che la Società sta seguendo, ma riguarda anche trattative interne. La notizia di questa mattina è che Ciro Immobile si è legato alla Lazio a vita per altri cinque anni, fino al 2025: è una scelta professionale, di cuore e familiare. Vogliamo subito annunciarla perché è una notizia di solo qualche ora fa, è importante perché Immobile è attenzionato dalle squadre più importanti visto che è il detentore della Scarpa d’Oro. Con questo atto, la Lazio sottolinea la volontà di cementare quanto svolto nell’ultima stagione per poi migliorare ulteriormente la rosa, tema del quale daremo aggiornamenti nei prossimi giorni. Aspettavamo da tempo questa notizia. Con questa scelta, Immobile ha optato per la Lazio a vita. È un professionista che vuole sempre migliorarsi e vorrà di certo alzare l’asticella in merito ai suoi obiettivi personali”.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Edin Dzeko e sul possibile addio del bosniaco alla Roma. L'accordo sul biennale con la Juventus c'è, tra società la base della trattativa potrebbero essere 18 milioni di euro anche se potrebbe essere inserita qualche contropartita tecnica.

Henrikh Mkhitaryan nuovo giocatore della Roma: lo ha annunciato l'Arsenal con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Per l'armeno trasferimento a titolo definitivo, dopo l'ottima prima annata vissuta in giallorosso. "Micki ci lascia dopo il prestito di una stagione in Italia. Abbiamo deciso di risolvere il suo contratto con noi di comune accordo per consentirgli di unirsi alla Roma in modo definitivo", si legge sul sito ufficiale dei Gunners.

Arkadiusz Milik avrebbe sciolto le riserve e si sarebbe deciso a dire sì alla Roma. Lo scambio con Under che le due società starebbero provando a definire in queste ore, prevederebbe anche un esborso di circa 10 milioni di euro da parte dei giallorossi visto che Riccardi avrebbe detto no a un possibile trasferimento alla corte di Gattuso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di contratto del polacco Piotr Zielinski. Nuova scadenza fissata: 2024. Il ventiseienne di Ząbkowice Śląskie è in Campania dal 2016 dopo esser arrivato dall'Udinese. Col Napoli 192 partite e 22 gol in carriera.

Aleksej Miranchuk arriverà in Italia tra domani e mercoledì per dare il via alla sua avventura in Serie A. Il centrocampista offensivo russo, che arriva a titolo definitivo dalla Lokomotiv Mosca, sarà in Italia entro 48 ore per tampone e visite mediche. Poi, se non ci saranno imprevisti, l'annuncio ufficiale dell'Atalanta previsto già per questa settimana.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Cagliari ha reso noto di aver tesserato il rumeno Răzvan Marin, che arriva dall'Ajax in prestito con obbligo di riscatto: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto dall’Ajax del diritto alle prestazioni sportive di Răzvan Marin che si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito con obbligo di riscatto: il calciatore rumeno ha sottoscritto un accordo con il Club rossoblù sino al 30 giugno 2025".

Andrea Poli ed il Bologna, avanti insieme. Il capitano del club rossoblù ha rinnovato fino al 2022. Questo il comunicato ufficiale del club:

"Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Andrea Poli per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022".

Attraverso il proprio sito ufficiale, lo Spezia ha reso noto il cambio di direttore generale avvenuto in queste ore. Lascia Guido Angelozzi, che ricopriva la carica di Dg, al suo posto l'ex Lecce Mauro Meluso: "Lo Spezia Calcio è lieto di poter annunciare che a partire dal 1 settembre 2020 il ruolo di Direttore Generale dell'Area Tecnica sarà ricoperto da Mauro Meluso, il quale ha sottoscritto un contratto triennale con il club aquilotto. Nato a Cosenza il 1° gennaio 1965, da calciatore ha indossato tra le altre le maglie di Lazio, Cremonese, Salernitana e Monopoli, mentre da dirigente ha ricoperto la carica di direttore sportivo a Padova, Pisa, Foggia, Ternana, Teramo, Frosinone e Cosenza. Dal giugno 2016 è stato tra i grandi artefici del ritorno nella massima serie del Lecce, infatti alla guida della direzione sportiva del club salentino ha contribuito in maniera decisiva al doppio salto di categoria dei giallorossi, sfiorando anche la salvezza in Serie A, sfumata soltanto all'ultima giornata. Al nuovo Direttore aquilotto un caloroso benvenuto da parte di tutto il popolo spezzino. Allo stesso tempo la Società bianca comunica che il sig. Guido Angelozzi non ricoprirà più la carica di Direttore Generale Tecnico del Club. Al dirigente siciliano il ringraziamento per quanto fatto in due stagioni ricche di soddisfazioni e culminate con una storica promozione in Serie A, unitamente agli auguri per un futuro denso di soddisfazioni e successi".

JORGE MESSI A BARCELLONA A METÀ SETTIMANA, INTANTO IL MANCHESTER CITY PREPARA GIÀ LA PRESENTAZIONE. NEYMAR RESTA ALMENO UN ALTRO ANNO AL PSG. RAKITIC-SIVIGLIA, JAMES-EVERTON E VAN DE BEEK-MANCHESTER UNITED, NAGATOMO HA FIRMATO COL MARSIGLIA.

Partenza rimandata per Jorge Messi. Se fino a qualche giorno fa il padre-agente del giocatore aveva deciso di raggiungere il figlio già nel fine-settimana passato, proprio come raccontatovi su queste colonne giovedì, la partita a scacchi col Barça è proseguita e Messi Sr. è rimasto, almeno per il momento, ad osservare in lontananza dalla sua Rosario in Argentina. In costante contatto con Leo e col resto dell'entourage, l'idea di Jorge Messi per adesso è così - secondo quanto appreso da TMW - quella di viaggiare alla volta di Barcellona a metà di questa settimana (tra mercoledì e giovedì). Una mossa ancora non decisa al 100%, ma legata ovviamente all'evolversi della situazione. L'obiettivo resta sempre il solito: trovare un accordo amichevole col club per l'addio della Pulga. Se i blaugrana non mollano sulla clausola di risoluzione da 700 milioni di euro e insistono sul rinnovo, Messi e i suoi avvocati sono infatti sicuri della validità della clausola unilaterale che ha permesso al calciatore di liberarsi dal suo contratto: il tema principale, questo, del probabile summit tra Jorge e Bartomeu in programma non appena l'argentino sarà in città.

Secondo quanto riportato dal giornalista brasiliano Marcelo Bechler, il Manchester City starebbe già preparando la presentazione di Lionel Messi. Il club inglese avrebbe chiesto a una grande società di produzione immagini d'archivio dell'asso argentino, in modo da avere del materiale audiovisivo pronto nel caso l'affare dovesse concretizzarsi.

Nel nuovo numero del magazine ufficiale del Paris Saint-Germain ci sarà un'intervista esclusiva a Neymar. Il titolo è già eloquente: "Resto e voglio ritornare in finale" sono le parole evidenziate in prima pagina. Un segnale forte da parte del brasiliano, accostato nei mesi scorsi al Barcellona. La situazione economica cambiata dopo la pandemia e l'addio di Messi hanno cambiato le carte in tavola.

Importanti novità dall'Inghilterra sul conto di James Rodriguez, che ben presto potrebbe tornare a lavorare con il suo maestro Carlo Ancelotti. Questo perché il colombiano non si sta allenando a Valdabebas con il Real Madrid e, secondo quanto si apprende da Sky Sports UK, potrebbe diventare un nuovo giocatore dell'Everton nel giro di 48 ore massimo. Accordo vicino tra Blancos e Toffees, dopo il quale il fantasista colombiano si sottoporrà alle rituali visite mediche con il suo nuovo club.

Nuovi dettagli circa il trasferimento, ormai imminente, di Ivan Rakitic al Siviglia. Il centrocampista croato firmerà un contratto triennale con gli andalusi. Si tratta di un ritorno dopo sei anni per Rakitic, che ha già giocato a Siviglia per tre anni e mezzo facendo in tempo a sollevare l'Europa League nel 2014. Lascia il Barcellona con un anno d'anticipo.

Donny van de Beek non si sta allenando con la Nazionale olandese perché in queste ore svolgerà le visite mediche col Manchester United. Il giovane centrocampista di proprietà dell'Ajax, come riportano i colleghi di De Telegraaf su Twitter, a breve sarà dunque annunciato come nuovo acquisto dei Red Devils.

Nuova avventura per Yuto Nagatomo. Il laterale giapponese, ex tra le altre dell'Inter e del Cesena, ha firmato con l'Olympique Marsiglia dopo essere rimasto svincolato dal Galatasaray.

Victor Ruiz torna in Spagna. L'ex difensore del Napoli, reduce da una stagione al Besiktas, ha firmato col Betis fino al 30 giugno 2021. Il calciatore era svincolato dopo l'avventura annuale in Turchia.