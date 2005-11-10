Mission impossible per il Lecce contro la Juve? Di Francesco: "Nel calcio tutto è possibile..."

Mister Eusebio Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus, non ha definito una "missione impossibile" un'ipotetica vittoria contro i bianconeri. Di seguito le dichiarazioni del tecnico del Lecce.

Le parole di Di Francesco in conferenza

Battere la Juventus è una missione impossibile?

"Tutto è possibile nel calcio, la Juve viene da un periodo in cui non ha vinto tantissimo ma ha giocatori di qualità. Bisogna mantenere il livello di attenzione visto a Udine in entrambe le fasi. Noi giochiamo per dare soddisfazioni al nostro pubblico, che domani sarà numeroso. Dobbiamo essere bravi a trascinarli attraverso determinati tipi di prestazioni".

Come ha visto la Juventus? Pensa a dei cambi in difesa?

"Tiago Gabriel, Siebert e Gaspar insieme è difficile. Woltemade mi è piaciuto contro il Rennes, sa venire incontro e legare il gioco, Kolo Muani sa attaccare bene gli spazi. Abbiamo lavorato sulle situazioni di gioco che creano tantissimo. Sono fra le prime per tocchi nell'ultimo terzo offensivo, noi dobbiamo avere grande attenzione quando arriveranno lì".