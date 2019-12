Non tutti i parametri zero riescono col buco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pirlo, Pogba, Khedira. Ma anche gli stessi Llorente e Dani Alves: negli ultimi anni, la Juventus ci ha abituato ad andare a nozze coi parametri zero. E il credito dei bianconeri è ancora ampio: i risultati soddisfacenti sono sotto gli occhi di tutti. Non a caso, Marotta ha in parte esportato lo stesso modus operandi in casa Inter (vedasi Godin). L'ultimo infortunio di Aaron Ramsey, però, induce a qualche riflessione su quanto questa strategia stia continuando a rendere in tempi recenti. Il gallese salterà la Lazio per un sovraccarico muscolare, ennesimo guaio di una carriera caratterizzata anche dai tanti infortuni. Quando è stato chiamato in causa, fin qui, il suo rendimento è stato positivo. Quando, però, non è un dettaglio secondario.

464 minuti su 1710. Di fatto, l'ex Arsenal è stato in campo per un quarto del minutaggio complessivo della Juventus in questa stagione. Sei gare su diciannove da titolare, nessuna per tutti i 90'. E per il resto scampoli di partita. Voti alti, quando ha giocato. Alla lunga, però, anche la quantità diventa qualità. Specie se se ne sente la mancanza.

Rabiot ha giocato anche meno. Appena 446 minuti stagionali per il francese arrivato dal PSG, in questo caso (al netto dell'ultimo periodo) senza costanti problemi fisici. Ritardo di condizione a inizio stagione, poi prestazioni al di sotto delle aspettative per il centrocampista transalpino. Dopo un corteggiamento tanto lungo, qualche difficoltà di troppo.

E poi c'è Emre Can. In questo caso andiamo indietro di una stagione. Pur sempre di parametro zero si tratta, anche se (ma non è un discorso limitato alla Juve) diventa difficile definire così affari che portano in dote milioni di euro di commissioni. In ogni caso, per il tedesco alti e bassi nella prima stagione a Torino, con la superba prestazione contro l'Atlético Madrid a brillare, ma diverse incertezze nel bilancio di fine stagione. E poi, con Sarri, l'esclusione dalla lista Champions, gli appena 223 minuti rimediati in questa annata. Tra cui le opache gare contro Lecce e Sassuolo, casualmente o no le uniche due partite giocate da titolare.

I tempi di Pirlo, Pogba, Khedira sono lontani. Di fatto, il momento degli ultimi tre parametri zero (teniamo fuori dalla lista Buffon, la cui storia alla Juve affonda le radici ben più in profondità), offre una fotografia in chiaroscuro: il gallese spesso infortunato, il francese poco convincente, il tedesco fuori dalla lista Champions (anche se potrebbe rientrarvi). Non tutti i parametri zero riescono col buco, appunto.