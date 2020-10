I nuovi '87 in Serie A: da Barcellona con furore, nell'anno di Messi

Il mondo scopre i Simpson, il calcio ancora non lo sa ma il 24 giugno vede nascere tal Lionel Messi, uno che qualcosina nel gioco più bello del mondo l'avrà da dire. Nel suo stesso anno anche un volto nuovo assoluto per la A e due che conosciamo ma affrontano nuove avventure.

C'è chi ha vinto tutto. Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma, in arte Pedro, è un po' come dire vittoria. Ma anche di più, perché l'attaccante spagnolo è stato il primo calciatore a segnare in tutte e sei le competizioni ufficiali disputate nello stesso anno solare. Correva il 2009 e Pedro correva proprio al fianco di Messi, poi ha salutato il Barcellona e dal 2015 ha continuato a vincere, ma col Chelsea. L'ultima stagione non è stata delle migliori, anche a livello fisico: ci ha puntato la Roma, e le premesse sono di quelle belle.

Da Barcellona anche Vidal. Senza incrociare Candreva. Il centrocampista cileno, invece, arriva direttamente dal mondo blaugrano e di Messi. Ritrova all'Inter il suo condottiero Antonio Conte, che è pronto a farne uno dei titolari fissi nella macchina che, secondo i programmi, dovrebbe provare a rompere il dominio bianconero nel massimo campionato. Non dividerà lo spogliatoio con Antonio Candreva, che ha fatto armi e bagagli in direzione Genova, sponda Samp.

Tutti i volti nuovi della Serie A nati nel 1987: Pedro (Roma), Arturo Vidal (Inter), Antonio Candreva (Sampdoria)