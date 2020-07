Radio Rai - Il padre di Messi si trasferirà in estate a Milano per trattare il trasferimento del figlio

Clamorosa indiscrezione di mercato rilanciata da Radio Rai, all'interno della trasmissione Zona Cesarini, dal collega Filippo Grassia. Jorge Messi, il padre di Lionel, l’uomo che gestisce i contratti della Pulce e ne amministra il patrimonio, è in procinto di trasferirsi a Milano. I primi di agosto prenderà possesso di un appartamento in un quartiere del capoluogo lombardo. Il futuro del numero 10 del Barcellona potrebbe dunque, sempre secondo Radio Rai, essere in Italia, con l'Inter indiziata numero uno.

Messi guadagna 30,5 milioni netti a stagione, pari a 60,3 milioni lordi. Ma con l’accesso al regime fiscale di favore, il costo per un club italiano scenderebbe a 39,5 milioni (tenendo conto di Irpef, addizionali regionali e comunali, oneri contributivi). Con l’accesso al regime fiscale di favore, gli sportivi professionisti pagano tasse e contributi solo sul 50% del reddito complessivo.

Dal 2017, per chi si trasferisce in Italia, dopo aver risieduto all’estero per 9 degli ultimi 10 anni, è prevista l’imposta “a forfait” di 100 mila euro all’anno per 15 anni sui redditi prodotti all’estero. Per i suoi familiari il forfait scende a 25 mila euro all’anno. Di questa norma sta usufruendo Cristiano Ronaldo.