Repubblica.it - Il calcio riparte tra le tensioni: scontri forti tra club, Lazio vs Inter

La ripresa della Serie A è sempre più vicina, ma questo non vuol dire che i toni che riaccompagnano il calcio in campo siano sereni. In attesa di conoscere come verrà risolta la questione orari (domani il calendario, salvo sorprese solo una decina di partite sarà programmata alle 17.15), repubblica.it racconta di grandi tensioni tra la Lazio di Lotito e l’Inter di Marotta. Esponenti di due fronti ben delineati: i club felici di riprendere la stagione, contro quelli che invece ritengono sarebbe (stato) meglio chiuderla qui. Rapporti complicati anche con la FIGC: nello specifico, spiega il portale online del quotidiano, sarebbero non ottimali quelli tra il presidente federale Gravina e il numero uno del Toro, Cairo, che non ha mai nascosto i suoi dubbi sulla ripresa del campionato.