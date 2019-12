Riyad -1, l'Astronauta è atterrato in Arabia. Per fare trentuno

Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

L'Astronauta è tornato sulla terra. Apollo 7, la rampa di Marassi per sfiorare il sole e non bruciarsi le ali, Cristiano Ronaldo atterra in Arabia Saudita. Dove, marziano tra i terrestri, ha deciso già l'ultima thule in Supercoppa, col Milan, un gennaio fa. In settimana il suo volo è stata la sublimazione delle risposte a chi lo tacciava d'esser in discesa nella sua qualità principe. Saltare l'uomo. Ronaldo è saltato sull'uomo, letteralmente, fisicamente, cestisticamente. Felino e aereo, in una sospensione del corpo e dello spirito che ha lasciato a bocca aperta anche i più realisti del Re.

Facciamo... Trentuno? Domani Cristiano Ronaldo rincorrerà il trentunesimo successo di squadra, in una delle bacheche più floride del calcio d'ogni era. La lista è pure noiosa se ribattuta, perché comprende trofei in Portogallo, Inghilterra, Spagna, Italia, Champions, Mondiali per Club, Supercoppe nazionali e non, Nations League, Europeo. E questo s'intende se si ragiona di gruppo e di squadra, come singolo ha avuto riconoscimenti ufficiali e non, prestigiosi e assoluti. E' atterrato in Arabia, dopo esser volato alto, l'Astronauta di Funchal. Per fare trentuno.