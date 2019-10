Stop Nazionali, nessun problema dai convocati. La situazione del Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviate le Nazionali per il Parma arriva la sfida al Tardini contro il Genoa. Per quanto riguarda i giocatori chiamati in Nazionale non dovrebbero esserci problemi: Kulusevski, Kucka, Dermaku, Cornelius e Gagliolo sono arruolabili. Contro il Grifone dunque i dubbi sul fronte infortunati stanziano su altri altri calciatori, tutti sull'out destro: Matteo Darmian e Vincent Laurini sono infatti alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Ad oggi quello più vicino al rientro appare l'ex Fiorentina con il problema muscolare di Darmian che, seppur di lieve entità, richiede un briciolo di precauzione in più.