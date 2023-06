Tuttosport - Napoli, ADL ha ripreso a parlare con Giuntoli. Ma non è ancora convinto di liberarlo

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dopo aver investito tutto il suo tempo nella ricerca del nuovo allenatore, è tornato da qualche giorno a dialogare con Cristiano Giuntoli, direttore sportivo artefice dei successi della squadra azzurra. Come riportato da Tuttosport, il patron dei partenopei ormai sa benissimo che la vicenda professionale con il suo ds è ormai conclusa.

Il problema è che è combattuto all'idea di liberarlo per consentirgli di lavorare per una diretta concorrente. Non è una questione di soldi, ma di opportunità perché conosce bene il valore del suo dirigente. Giuntoli non cerca di forzare la mano, si accontenta della situazione di stallo, che non può fargli piacere, ma sa che potrebbe peggiorare la situazione. Nell'attesa del via libera intanto studia il suo nuovo staff, che non sarà composto dagli storici collaboratori: né Stefano Stefanelli, né Giuseppe Pompilio.