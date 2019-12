Zlatan Ibrahomivic ha scelto il Milan. Questo è quanto lo stesso attaccante svedese avrebbe rivelato ai suoi amici e che oggi La Gazzetta dello Sport pubblica sulle sue pagine dedicate al Milan. Alla base della scelta principalmente motivi familiari che lo vogliono da anni oramai legato alla città di Milano. Adesso però occorrerà trovare la giusta quadratura sul fronte del contratto. La prima offerta da due milioni di euro per i primi sei mesi e quattro per la stagione successiva in caso di eventuale rinnovo non è piaciuta all'ex Galaxy. Sul tavolo anche alcune clausole legate ai risultati di squadra, come l'eventuale qualificazione Champions della formazione di Stefano Pioli.