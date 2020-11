Ibrahimovic: "Sarà difficile in assenza del mister. Ma ognuno sa quel che deve fare"

Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato da Milan TV nel pre partita di Napoli-Milan. Queste le dichiarazioni dello svedese.

Come avete lavorato? “Prima di tutto mancavano tanti giocatori, poi il mister. Abbiamo continuato come sempre, tutti hanno lavorato bene. Abbiamo seguito il programma e siamo sempre stati in contatto col mister per avere un feedback alla fine di ogni allenamento. Bonera ha fatto un gran lavoro, era una situazione nuova per lui. Conosce tutti i giocatori e tutti conoscono lui”.

Come sta il mister? “Parliamo con lui tutti giorni con Zoom, droni e telecamere. Guarda tutti gli allenamenti e dà il suo feedback. È lì anche se non è lì”.

Cosa servirà questa sera? “C’è rispetto per il Napoli. Noi stiamo bene e dobbiamo continuare la nostra avventura. Non dobbiamo perdere fiducia, oggi è molto differente perché non c’è il mister. Ognuno sa quello che deve fare e prendersi le proprie responsabilità. Sarà una partita difficile”.