Il futuro di Arnautovic è un rebus: l'Inter valuta la separazione anticipata

Futuro in bilico per Marko Arnautovic. Arrivato in estate dal Bologna per un'operazione complessiva da circa 10 milioni di euro - 4 più 4 più 2 di bonus - il centravanti austriaco non è riuscito a riprendersi l'Inter. Complici alcuni infortuni di troppo, l'ultimo dei quali lo tiene attualmente ai box, con rientro previsto contro l'Udinese, l'ex meteora del triplete è sempre più incerto circa il suo posto nei progetti nerazzurri per la prossima stagione.

L'Inter valuta l'addio anticipato. Ne scrive La Gazzetta dello Sport, che ricorda come Arnautovic sia legato da un altro anno ingombrante di contratto, ma la propensione agli infortuni stia facendo vacillare la dirigenza. Ovviamente, andrebbe cercata una soluzione: difficile ipotizzare che si possa risolvere l'accordo da 3,5 milioni di euro a stagione, un'altra destinazione è tutta da trovare.

Rivoluzione. Gli unici certi, al netto di eventuali maxi-offerte, sono Lautaro e Thuram. Pressoché scontata la partenza di Alexis Sanchez, arriverà invece Medhi Taremi e rientrerà Valentin Carboni. Da capire le intenzioni dell'Olympique Marsiglia su Joaquin Correa, ma anche la voglia dell'Inter, che sembra intenzionata a mettere a disposizione di Simone Inzaghi un rinforzo nel settore offensivo.