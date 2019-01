© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale, Empoli-Genoa 1-3 - 18' Kouamé (G), 62' Di Lorenzo (E), 69' Lazovic (G), 73' Sanabria (G)

Dall'Empoli a Empoli. Krzysztof Piatek contro Antonio Sanabria, la sfida a distanza è già partita dopo la rete siglata dall'ex attaccante della Roma in occasione del successo per 3-1 al Castellani. Perché il Genoa iniziò il campionato proprio contro i toscani (la prima giornata fu rinviata per il crollo del ponte Morandi) e al polacco bastarono sei minuti per iscrivere il suo nome nel cartellino dei marcatori. Segnale inequivocabile del grande fiuto del gol del Pistolero, che ha lasciato Marassi dopo tredici gioie personali. Salutato Piatek, il Genoa ha accolto Sanabria che ha addirittura fatto meglio del suo predecessore: dentro al 68' e in gol cinque minuti dopo su assist di Lazovic. L'ex Roma e Betis ha allora timbrato il cartellino all'esordio in A col grifone ancora prima di Piatek, venduto a peso d'oro al Milan dopo sei mesi a dir poco perfetti. Ora Preziosi spera di aver indovinato l'ennesimo acquisto, spetta a Prandelli far brillare il paraguaiano che a Trigoria e a Sassuolo non riuscì a esplodere.