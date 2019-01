Il Corriere dello Sport sul Napoli: "Sorpresa Fornals. E' l'erede di Allan"

© foto di Simone Bernabei

"Napoli: sorpresa Fornals. E' l'erede di Allan", titola stamattina il Corriere dello Sport in prima pagina. Il centrocampista iberico del Villarreal è ad un passo dagli azzurri che continuano così a pescare in Spagna dopo l'arrivo estivo di Fabian Ruiz. Fornals dovrebbe andare a rimpiazzare, ora o in estate, il brasiliano Allan.