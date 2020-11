Il magic moment di Morata continua: gol con la Spagna, un anno e due giorni dopo

Ritrovata la maglia della Spagna, Alvaro Morata torna anche al gol con la sua nazionale e prosegue il suo magic Moment. Il centravanti della Juventus ha infatti segnato poco fa la rete del’1-0 contro la Germania: con la Spagna non gli capitava da un anno e due giorni. L’ultima rete era infatti datata 15 novembre 2019, in un rotondo 7-0 contro Malta. Pochi minuti dopo, ha proseguito il suo rapporto complicato con l’offside, vedendosi annullare il bis per fuorigioco. In questo avvio di stagione, tra Juventus e nazionale, Morata ha così preso parte a 9 marcature, tra gol e assist, una ogni 83 minuti in cui è stato in campo.