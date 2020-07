Il Lecce è vivo! Vittoria in rimonta contro l'Udinese e Genoa a un punto. Decisivo Lapadula

Il Lecce c'è, il Lecce è vivo, anche al termine di una prestazione tutt'altro che esaltante. A 90 minuti dalla fine, la corsa salvezza non ha ancora dato tutti i suoi verdetti perché questa sera la squadra di Liverani ha vinto in rimonta alla Dacia Arena e s'è portata a -1 dal Genoa, nettamente battuto dal Sassuolo.

E dire che per oltre un'ora di gioco meglio la squadra di Gotti, che al 36esimo è passata in vantaggio meritatamente grazie a un colpo di testa vincente di Samir su corner di De Paul. L'unico merito della squadra di Liverani, nella prima frazione, è stato quello di rientrare negli spogliatoi in parità grazie a un rigore trasformato da Mancosu, che dopo due penalty di fila falliti s'è preso carico di un altro rigore e ha avuto ragione, spiazzando Musso.

Nella ripresa, dopo un buon inizio, la squadra di Gotti ha lentamente tirato i remi in barca e il Lecce, con la forza dei nervi più che con quella delle idee, ha pian piano alzato il suo baricentro trovando il gol vittoria a meno di dieci minuti dal termine grazie a Gianluca Lapadula, che ha stoppato un pallone proveniente dalla sinistra, ha scambiato il pallone con Barak e ha trovato un gol importantissimo che tiene ancora viva la corsa salvezza.

Domenica sera il Lecce ospiterà il Parma, mentre il Genoa se la vedrà con l'Hellas Verona: tutto può ancora succedere perché ora le due squadre sono a un punto di distanza.

